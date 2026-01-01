В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Артуром Березиным
Во время проведения специальной военной операции на территории Украины был убит военнослужащий из Прикамья Артур Березин. Об этом сообщили в администрации Александровского муниципального округа.
Артур Березин родился 12 августа 1983 года, а погиб 3 ноября 2024 года. Обстоятельства его смерти не раскрываются.
Похороны военнослужащего состоятся 14 марта. Церемония прощания пройдёт в ДК «Горняк» (п. Карьер-Известняк) с 12:00 до 14:00. Мужчину похоронят на кладбище в п. Всеволодо - Вильва.
Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.
