Жители двух районов Перми остались без воды

Как сообщает «Рифей», 12 марта в Орджоникидзевском и Кировском районах Перми произошло отключение водоснабжения. В Орджоникидзевском районе проблемы с водой затронули Гайву, Заозерье, Голованово и Верхнюю Васильевку. В Кировском районе без воды остался микрорайон Закамск.

По информации ЕДДС Перми, в 14:40 произошло отключение насосных станций из-за просадки напряжения на линии электропередачи 110 киловольт. Специалисты компании «Новогор» работают над восстановлением работы насосных станций и возобновлением подачи воды.

