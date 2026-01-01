Погрузка на сети РЖД в Прикамье выросла на 2,3% Лидируют минудобрения и нефтепродукты Поделиться Твитнуть

Лидирующие позиции по погрузке на железной дороге в Пермском крае заняли минеральные удобрения и нефтепродукты, сообщили в СвЖД.

В первые два месяца 2026 года объёмы погрузки в регионе достигли 6,8 млн тонн, что на 2,3% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Среди основных грузов выделяются:

— химические и минеральные удобрения — 3,3 млн тонн;

— нефть и нефтепродукты — 1,3 млн тонн;

— промышленное сырье и формовочные материалы — 722 тыс. тонн.

Наиболее заметный рост показали:

— строительные материалы — увеличение на 24%;

— нефть и нефтепродукты — рост на 14,6%;

— химические и минеральные удобрения — прирост на 1%.

