Погрузка на сети РЖД в Прикамье выросла на 2,3%
Лидируют минудобрения и нефтепродукты
Лидирующие позиции по погрузке на железной дороге в Пермском крае заняли минеральные удобрения и нефтепродукты, сообщили в СвЖД.
В первые два месяца 2026 года объёмы погрузки в регионе достигли 6,8 млн тонн, что на 2,3% больше, чем за тот же период предыдущего года.
Среди основных грузов выделяются:
— химические и минеральные удобрения — 3,3 млн тонн;
— нефть и нефтепродукты — 1,3 млн тонн;
— промышленное сырье и формовочные материалы — 722 тыс. тонн.
Наиболее заметный рост показали:
— строительные материалы — увеличение на 24%;
— нефть и нефтепродукты — рост на 14,6%;
— химические и минеральные удобрения — прирост на 1%.
