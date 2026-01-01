Проект стенда для испытаний двигателей ПД-35 в Перми прошёл госэкспертизу Реализация проекта запланирована на 2027 год Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», 11 марта проектная документация по строительству стенда для испытаний КНД и КВД АО «ОДК-Пермские моторы» в Новых Лядах получила положительное заключение госэкспертизы.

Открытый испытательный стенд в Перми займёт площадь в 16,6 га. На нём предполагается проводить инженерные и государственные (сертификационные) испытания опытных двигателей ПД-35 для тяжёлого военно-транспортного самолёта. Объём инвестиций в проект, получивший в Прикамье статус приоритетного, оценивается в 3 млрд 765 млн руб.

Новый открытый стенд станет единственным подобного рода объектом в Российской Федерации, а запланированное к приобретению оборудование для него, как ранее заявляли в «ОДК-ПМ», разрабатывают и изготавливают «в единичных экземплярах».​

Строительство стенда должно начаться в этом году, а завершиться в 2027-м.

