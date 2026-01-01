Спортсмены-колясочники из Прикамья успешно выступили на Кубке России по стрельбе из лука
Пермские спортсмены из команды «Камские стрелы» достойно представляют наш регион на Кубке России по стрельбе из лука, который проходит в Улан-Удэ с 7 по 14 марта. В столице Бурятии собрались лучшие стрелки страны, соревнующиеся в стрельбе из блочного лука на 50 м.
Максим Полуянов и Павел Махнутин, представляющие спортсменов с травмами опорно-двигательного аппарата из Прикамья, уже показали отличные результаты. В командном зачете класса W1 они заняли первое место, продемонстрировав высокий уровень мастерства.
На стартовом этапе соревнований Максим Полуянов выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а Павел Махнутин достиг уровня третьего спортивного разряда. Эти достижения открывают им путь к дальнейшим успехам.
По итогам Кубка России будет формироваться состав сборной для отбора на чемпионат Европы в Риме. Хотя спортсмены «Камских стрел» пока не входят в сборную России, выступление Максима Полуянова привлекло внимание специалистов, и есть все шансы на их включение в команду в следующем году при наличии поддержки.
По словам организаторов, участие в Кубке России — это большой шаг для «Камских стрел», поскольку подтверждает, что адаптивная стрельба из лука в Пермском крае активно развивается.
Команда поблагодарила за поддержку региональное отделение Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Пермском крае и администрацию манежа «Пермь Великая» за предоставленные тренировочные возможности.
