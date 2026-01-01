Спортсмены-колясочники из Прикамья успешно выступили на Кубке России по стрельбе из лука Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация стрельбы из лука Пермского края

Пермские спортсмены из команды «Камские стрелы» достойно представляют наш регион на Кубке России по стрельбе из лука, который проходит в Улан-Удэ с 7 по 14 марта. В столице Бурятии собрались лучшие стрелки страны, соревнующиеся в стрельбе из блочного лука на 50 м.

Максим Полуянов и Павел Махнутин, представляющие спортсменов с травмами опорно-двигательного аппарата из Прикамья, уже показали отличные результаты. В командном зачете класса W1 они заняли первое место, продемонстрировав высокий уровень мастерства.

На стартовом этапе соревнований Максим Полуянов выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а Павел Махнутин достиг уровня третьего спортивного разряда. Эти достижения открывают им путь к дальнейшим успехам.

По итогам Кубка России будет формироваться состав сборной для отбора на чемпионат Европы в Риме. Хотя спортсмены «Камских стрел» пока не входят в сборную России, выступление Максима Полуянова привлекло внимание специалистов, и есть все шансы на их включение в команду в следующем году при наличии поддержки.

По словам организаторов, участие в Кубке России — это большой шаг для «Камских стрел», поскольку подтверждает, что адаптивная стрельба из лука в Пермском крае активно развивается.

Команда поблагодарила за поддержку региональное отделение Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Пермском крае и администрацию манежа «Пермь Великая» за предоставленные тренировочные возможности.

