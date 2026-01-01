Прокуратура выявила нарушения в работе спортивной школы в Прикамье Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Губахи провела проверку в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа». В ходе инспекции были выявлены нарушения законодательства в области здравоохранения, физической культуры и спорта.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, оказалось, что медицинский кабинет школы не был укомплектован необходимыми лекарственными средствами и оборудованием. Кроме того, в учреждении допускалось длительное хранение медикаментов с истёкшим сроком годности. Также было установлено, что в школе не проводилась должная работа по информированию учащихся о последствиях использования допинга в спортивной деятельности.

По итогам проверки прокурор города направил в адрес учреждения представление. После его рассмотрения все выявленные нарушения были устранены.





