Бывший премьер правительства Пермского края займётся производством мыла Компания «Хемиком Плюс» подала заявку на регистрацию товарного знака Vertox

Николай Бухвалов

Фонд «Юрятин»

В Перми зарегистрирована новая компания — ООО «Хемиком Плюс», занимающаяся производством мыла и чистящих средств. Она создана на площадке бывшего завода ЖБК №1, принадлежавшего экс-премьеру Николаю Бухвалову. Бухвалов владеет 70% компании, а Андрей Тихомиров, который также является её руководителем, — 30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Компания зарегистрирована в конце 2025 года и подала заявку на регистрацию товарного знака Vertox. Бухвалов отказался раскрывать детали проекта, обещая рассказать о нём осенью.

Андрей Тихомиров также руководит ООО «Хеми-Ком», занимающимся производством химических веществ. В 2024 году у компании была выручка 19,2 млн руб. и убыток 574 тыс. руб.

Завод ЖБК №1 был продан Бухваловым в 2019 году. На его площадке он построил термальный комплекс «Пермские термы», который открылся в 2023 году, и собирался реализовать другие проекты, включая ледовую арену и мультиплекс.

