В Перми иностранец напал на сотрудника полиции
Возбуждено уголовное дело
В ходе совместного антимиграционного рейда сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии по торговым центрам Ленинского и Индустриального района Перми произошло ЧП.
Один из иностранцев в ходе проверки документов отказался подчиняться законным требованиям правоохранителей и ударил сотрудника полиции. Против нападавшего возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти). Злоумышленника задержали, а следователь намерен попросить суд арестовать его, сообщили в пресс-службе следкома.
Всего в ходе рейда были проверены более 120 иностранцев. Некоторые получили протоколы об административных нарушениях, часть из которых предусматривает выдворение из России.
