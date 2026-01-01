В Перми иностранец напал на сотрудника полиции Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В ходе совместного антимиграционного рейда сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии по торговым центрам Ленинского и Индустриального района Перми произошло ЧП.

Один из иностранцев в ходе проверки документов отказался подчиняться законным требованиям правоохранителей и ударил сотрудника полиции. Против нападавшего возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти). Злоумышленника задержали, а следователь намерен попросить суд арестовать его, сообщили в пресс-службе следкома.

Всего в ходе рейда были проверены более 120 иностранцев. Некоторые получили протоколы об административных нарушениях, часть из которых предусматривает выдворение из России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.