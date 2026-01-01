Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о нарушении прав инвалида в Перми Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о нарушении прав инвалида в Перми, сообщает пресс-служба следкома.

В СМИ появилась информация о нарушении прав женщины-инвалида из Перми. В сентябре прошлого года ей по медицинским показаниям была рекомендована инвалидная коляска с индивидуальными характеристиками. Однако женщине предложили получить сертификат, сумма которого не позволяет приобрести необходимое техническое средство реабилитации.

В связи с этим в СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о предварительных и итоговых результатах расследования. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

