В Перми установили 50 новых контейнеров для сбора одежды и текстиля

В Перми началась реализация пилотных проектов по сбору текстиля от ивановской компании «ЛидерТекс». В пяти районах города — Ленинском, Дзержинском, Мотовилихинском, Свердловском и Индустриальном — установили 50 контейнеров для приёма одежды и текстильных изделий, сообщили в правительстве Прикамья.

Жители Перми могут сдать чистую одежду, постельное бельё, полотенца, скатерти, обувь и аксессуары. В контейнеры нельзя выбрасывать игрушки, пластиковые предметы и бытовой мусор.

На каждом контейнере есть QR-код, который позволяет узнать, как перерабатывается текстиль, и найти другие пункты приёма вещей.

Организаторы сообщили, что контейнеры опустошаются каждые десять дней. После сортировки собранный текстиль отправляется в Ивановский экокластер, где из него производят ветошь и перерабатывают в материалы для пряжи, используемой в готовых изделиях, таких как перчатки.

В 2025 году компания «ЛидерТекс» стала победителем Зеленой премии Российского экологического оператора в номинации «Инициативы отраслевых компаний». Контейнеры также появились в Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Подмосковье.

Помимо проекта «ЛидерТекс», в Перми уже 10 лет работает благотворительный проект «Нафталин», который собирает ненужную одежду и текстиль. Контейнеры «Нафталина» установлены во дворах многоквартирных домов и в местах с высокой проходимостью, всего их 120, включая пункты в Песьянке, Кондратово и Краснокамске.

Собранный текстиль сначала сортируется. Вещи, пригодные для использования, передаются на благотворительность. С осени прошлого года у проекта есть пункт выдачи вещей по ул. Лукоянова, 4. Он открыт ежедневно, кроме воскресенья, с 12:00 до 18:00. В месяц волонтёры раздают около 20 тонн одежды — половину от собранного.

Невостребованные предметы перерабатываются в ватин и волокна, пригодные для дальнейшего использования. Ветхую одежду, включая меховые шубы и пуховики, а также изделия из кожи активисты передают в приюты для животных.

Информацию о проекте «Нафталин» и расположении контейнеров можно найти в социальных сетях.

Инициативы по раздельному сбору одежды и текстиля в Пермском крае помогают уменьшить объёмы отходов, бережно относиться к природным ресурсам, сокращают потребность в зарубежном сырье и поддерживают отечественную промышленность, что соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

