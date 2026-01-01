В Пермском крае 12 марта ожидается ухудшение погоды Поделиться Твитнуть

По информации Пермского ЦГМС, в ночь на 12 марта в северо-восточной части региона прогнозируется сильный снегопад. В отдельных районах также возможен гололед. В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями существует риск обрывов линий электропередачи, аварий на объектах ЖКХ, заторов и роста числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует при отключении электроэнергии обесточить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности; избегать нахождения вблизи зданий, с крыш которых может сходить снег, и не допускать детей к таким местам; перед входом в здание проверять наличие свисающих снежных глыб, наледи и сосулек, поднимая голову; водителям быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, воздерживаться от резких маневров и торможений, учитывать состояние дорожного покрытия; пешеходам проявлять осторожность при передвижении и переходе проезжей части.

