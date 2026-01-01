Вакцины от рака появятся в программе бесплатной медпомощи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках программы государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания (ОМС) на 2026 год планируется расширить перечень услуг, включив в него новые вакцинные препараты против онкологических заболеваний. Об этом говорится в проекте постановления Минздрава РФ.

Согласно пояснительной записке, раздел III перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи будет дополнен новыми методами лечения онкологических заболеваний. В частности, в программу войдут персонализированные мРНК-вакцины и индивидуальная пептидная вакцина «Онкопепт». Также планируется внедрение клеточной иммунотерапии с использованием генетически модифицированных компонентов.

