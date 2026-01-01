Власти Пермского округа ищут площадку в Култаево под новую Детскую школу искусств Старое аварийное здание школы демонтируют в 2026 году Поделиться Твитнуть

Детская школа искусств в Култаево / фото: администрация Пермского МО

Власти Пермского муниципального округа сообщили, что площадка под новую Детскую школу искусств в Култаево пока не определена. А старое авариное здание школы будет демонтировано в 2026 году.

«Мы рассматриваем различные варианты размещения нового здания, чтобы оно было максимально удобным для детей, родителей и педагогов. Как только подходящий участок будет выбран, начнётся подготовка технического задания, разработка проекта новой школы и его согласование с правительством региона», — отметили в администрации, добавив, что путь к реализации этих планов не будет быстрым.

Напомним, прежнее здание Детской школы искусств в Култаево пришлось закрыть из-за его аварийного состояния. Использование площадей стало небезопасным. Кроме того, участок земли, на котором находится школа, слишком мал, чтобы обеспечить необходимые пожарные проезды и соответствовать современным требованиям безопасности. В связи с этим было принято решение о сносе здания.

Как сообщили власти, демонтаж планируется в этом году. Освободившийся участок присоединят к территории Култаевской школы, расширяя школьный двор.

В администрации отметили, что образовательный процесс не будет прерван. Юные музыканты, танцоры и художники уже занимаются в первом корпусе школы: «Это удобно для детей: после уроков они могут сразу идти на дополнительные занятия, не выходя на улицу. На объединенной территории школы и бывшего участка ДШИ появятся зоны для занятий спортом и комфортного отдыха. <...> Мы осознаем, что детям необходимо современное и просторное здание для полноценного творческого развития. Работа в этом направлении ведётся целенаправленно, но важно понимать, что это лишь начало большого пути».

