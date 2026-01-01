Средняя зарплата в Прикамье за 2025 год составила 83,6 тысячи рублей Это на 13,1% больше среднего заработка в 2024 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермьстат обнародовал данные о доходах жителей региона за 2025 год. Средняя зарплата работников организаций с января по декабрь составила 83 646,2 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 13,1%. Реальная зарплата (с поправкой на индекс потребительских цен) увеличилась на 3,5%.

Самые высокие среднегодовые зарплаты зафиксированы в таких сферах, как деятельность в области информации и связи — 119,9 тыс. руб., добыча полезных ископаемых — 119,4 тыс. руб., финансовая и страховая деятельность — 114,3 тыс. руб.

Наименьшие доходы сложились у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — 46,1 тыс. руб., а также в сфере операций с недвижимостью — 54,6 тыс. руб.

