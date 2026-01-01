Губернатор предложил наградить коллектив музыкальной школы Перми Почётной грамотой Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил отметить коллектив «Детской музыкальной школы № 4 «Кварта» Почетной грамотой за значительный вклад в развитие дополнительного образования в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу. Такую инициативу глава региона внёс в Законодательное собрание Прикамья, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Ранее предложение о награждении коллектива поступило от Пермской городской думы. Проект постановления планируется рассмотреть на заседании парламента в марте.

«Детская музыкальная школа № 4» города Перми была основана в 1951 году. В 2018 году получила свое нынешнее название — «Детская музыкальная школа № 4 «Кварта». Согласно представленным документам, учебное заведение занимает важное место в культурно-образовательном пространстве Перми. В школе работает профессиональный и сплоченный коллектив преподавателей. Основу педагогического состава составляют специалисты высшей квалификационной категории. В школе трудятся 46 педагогов, большинство из которых являются ее выпускниками. Обучается 456 детей.

