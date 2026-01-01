Средняя цена дома в Пермском крае превысила цену квартиры на 9,1% При этом квадратный метр в ИЖС значительно дешевле Поделиться Твитнуть

Фото: Минимущества Пермского края

Квартиры обычно представляют собой компактные городские жилища, в то время как частные дома, независимо от их расположения — в городе или за его пределами, — значительно просторнее. Это делает их более дорогими. Однако при пересчете стоимости на квадратный метр даже вторичные квартиры, как правило, оцениваются выше. Специалисты федерального портала «Мир квартир» провели исследование, чтобы сравнить эти два типа жилья по 85 регионам Российской Федерации, используя данные собственной аналитики.

Во всех регионах, кроме двух, стоимость квадратного метра квартиры на вторичном рынке превышает цену квадратного метра частного дома. Наибольший разрыв зафиксирован в Москве, где цена квадратного метра квартиры на 173,7% выше, чем у дома, составляя 415 944 руб./кв. м против 151 989 руб./кв. м. Также значительная разница наблюдается в Мордовии (на 156,3%), Тамбовской области (на 131,3%), Бурятии (на 122,7%) и Курганской области (на 122,5%). В Пермском крае квадратный метр в квартире дороже, чем в доме, на 62,8% (94 124 руб./кв. м против 57 812 руб./кв. м).

Наименьшая разница наблюдается в Чечне (на 12,7%), Адыгее (на 15,8%) и Карелии (на 17,1%). А в Ингушетии квадратный метр квартиры стоит дешевле, чем метр дома, на 17,8%, а в Мурманской области — на 3,2%.

В среднем по стране квадратный метр квартиры, оцениваемый в 114 415 руб., дороже квадратного метра дома, который стоит 68 155 руб., на 67,9%.

При этом цена квартирного лота, как правило, ниже, чем стоимость частного дома, поскольку последний обычно имеет большую площадь. В 56 из 85 регионов квартира оказалась дешевле, в 27 — дороже, а в двух (Вологодской и Воронежской областях) цены были равны.

Наибольший разрыв продемонстрировала Московская область, где общая цена квартиры (8 026 303 руб.) меньше стоимости дома (18 657 573 руб.) на 57%. Значительная разница также отмечена в Чеченской республике (на 56,8%), Ленинградской (на 56,6%) и Мурманской (на 53,5%) областях и Ненецком АО (на 50,7%). В Пермском крае цена квартиры (4 845 448 руб.) меньше стоимости дома (5 332 905 руб.) на 9,1%.

Среди регионов, где квартира дороже дома, выделяются Курганская область (на 42,6%), Мордовия (на 39,7%), Тамбовская область (на 32,4%).

В целом по России средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 6 079 261 руб., что на 20,7% меньше, чем средняя цена дома (7 670 354 руб.).

«Год назад мы проводили аналогичное исследование, и за это время разрыв по цене квадратного метра увеличился на 6 п.п. Стоимость квадратного метра квартир на вторичном рынке выросла на 6,5%, тогда как цена квадратного метра частного дома увеличилась лишь на 2,8%, — говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». — По общей стоимости объекта разрыв сократился. Квартиры по-прежнему дешевле домов, но разница уменьшилась с 22,6% до 20,7%, то есть почти на 2 п.п. Это произошло потому, что средняя стоимость квартирного лота за год выросла на 4,6%, в то время как цена среднего дома увеличилась лишь на 2,2%. В этом году мы ожидаем, что рост цен на квартиры будет продолжаться и опережать рост цен на дома».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.