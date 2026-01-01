Пермяки собирают более 7,6 тысячи литров бензина для помощи тяжелобольным детям Топливо нужно, чтобы доставлять юным жителям региона жизненно важные лекарства Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

Благотворительный фонд «Дедморозим» проводит акцию по сбору топлива для доставки помощи тяжелобольным детям и сиротам региона.

Ежедневно волонтёры преодолевают сотни километров, доставляя необходимое оборудование, продукты и организуя встречи детей с Дедом Морозом. За прошедший год автомобили фонда преодолели расстояние почти в 350 тыс. км, развозя жизненно важные предметы семьям и учреждениям социальной защиты.

В частности, за счёт этого Савелий из д. Самково вовремя получил расходные материалы для дыхания, мальчик Алексей из с. Кочёво — новый аппарат неинвазивной вентиляции лёгких, а маленькая Анастасия из Рудничного детского дома-интерната встретилась с Дедом Морозом, который исполнил её желание.

Фото: Фонд "Дедморозим"

Для продолжения миссии объявлен сбор средств в размере 500 тыс. руб. (около 7692 л бензина). Эта сумма позволит обеспечить бесперебойную работу проекта ещё долгое время, поддерживая семьи с детьми, страдающими серьёзными заболеваниями. Средства также пойдут на оплату услуг врачей, игровых терапевтов и медицинского персонала, помогающих детям на дому.

