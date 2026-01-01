Пермяки собирают более 7,6 тысячи литров бензина для помощи тяжелобольным детям
Топливо нужно, чтобы доставлять юным жителям региона жизненно важные лекарства
Благотворительный фонд «Дедморозим» проводит акцию по сбору топлива для доставки помощи тяжелобольным детям и сиротам региона.
Ежедневно волонтёры преодолевают сотни километров, доставляя необходимое оборудование, продукты и организуя встречи детей с Дедом Морозом. За прошедший год автомобили фонда преодолели расстояние почти в 350 тыс. км, развозя жизненно важные предметы семьям и учреждениям социальной защиты.
В частности, за счёт этого Савелий из д. Самково вовремя получил расходные материалы для дыхания, мальчик Алексей из с. Кочёво — новый аппарат неинвазивной вентиляции лёгких, а маленькая Анастасия из Рудничного детского дома-интерната встретилась с Дедом Морозом, который исполнил её желание.
Для продолжения миссии объявлен сбор средств в размере 500 тыс. руб. (около 7692 л бензина). Эта сумма позволит обеспечить бесперебойную работу проекта ещё долгое время, поддерживая семьи с детьми, страдающими серьёзными заболеваниями. Средства также пойдут на оплату услуг врачей, игровых терапевтов и медицинского персонала, помогающих детям на дому.
