Штрафы за борщевик пополнили местные бюджеты Прикамья на 4 млн рублей Территории Пермского края поделились опытом борьбы с борщевиком

Константин Долгановский

На заседании Совета представительных органов муниципалитетов Прикамья представители территорий поделились опытом борьбы с борщевиком. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Так, в Чернушинском округе борьба с борщевиком ведётся с помощью контрольных и административных мер. За последние два года штрафы, наложенные за заросли сорняка, принесли в бюджет округа 1,14 млн руб.

Своим опытом также поделился и Пермский округ.

Министр агропромышленного комплекса региона Анна Быкова сообщила, что ежегодно в крае уничтожается порядка 10 тыс. га этого сорняка. На борьбу с борщевиком в 2026 году в местных бюджетах выделены рекордные 65,9 млн руб.

Муниципалитеты также имеют право налагать штрафы за участки, заросшие борщевиком. Благодаря этой мере за 2025 год в местные бюджеты поступило почти 4 млн руб.

