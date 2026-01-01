Посетитель пермского зоопарка пытался накормить белого медведя таблетками Администрация вызвала наряд ГБР Поделиться Твитнуть

В Пермском зоопарке произошёл инцидент. Один из посетителей бросил в вольер к белым медведям Миле и Парме яблоки, а также намеревался подкинуть им неизвестные таблетки. Служба безопасности зоопарка оперативно отреагировала на ситуацию благодаря круглосуточному видеонаблюдению. Однако посетитель отказался покидать территорию, выдворить его удалось только прибывшему наряду ГБР.

В зоопарке пояснили, что кормление медведей неправильной пищей может негативно повлиять на их здоровье, привести к сокращению продолжительности жизни, развитию болезней, нарушению обмена веществ, избыточному весу и стрессу. Несбалансированное питание может вызвать воспаление кишечника, а употребление несвежих продуктов — болезни почек и печени.

В зоопарке строго соблюдаются индивидуальные рационы для каждого медведя. Их кормят один раз в день, чередуя жирное мясо и морскую рыбу. Витамины и микроэлементы они получают по специально разработанной схеме.

«Если у вас появилось непреодолимое желание накормить кого-то яблоками — угостите сотрудников. Весенний авитаминоз сам от себя не избавится», — отметили в зоопарке.

