По требованию прокуратуры на маршрут в Прикамье вышел более просторный автобус

Прокуратура Пермского края

В прокуратуру Суксунского района Пермского края поступило обращение от местного жителя, который пожаловался на переполненность автобусов и недостаток рейсов на маршруте «Суксун-Сызганка».

В ходе проверки было установлено, что при утверждении этого муниципального маршрута местные власти не учли пассажиропоток и количество необходимых рейсов. Это привело к нарушению права граждан на доступ к транспортным услугам.

Прокурор направил главе администрации округа представление об устранении нарушений. В результате были приняты меры: на маршруте появился автобус большей вместимости.

