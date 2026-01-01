Более 280 кубометров хвойных пиломатериалов вывезено из Пермского края в Грузию Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

С начала года и по 11 марта из Пермского края в Грузию было экспортировано 286 кубометров хвойных пиломатериалов. В аналогичный период 2025 года экспорт данной продукции из региона не производился.

2 марта 2026 года на территории Пермского края сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели карантинный фитосанитарный контроль 115 кубометров хвойных пиломатериалов, предназначенных для отправки в Грузию.

Вся продукция успешно прошла лабораторный контроль в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Результаты показали отсутствие карантинных вредных организмов. Подкарантинная продукция полностью соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортёра. По итогам досмотра и на основании заключений о фитосанитарном состоянии продукции собственнику были выданы фитосанитарные сертификаты.

