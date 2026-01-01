Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Прикамье откроется выставка народного искусства Китая
Коллекция народных картин из Циндао едет в Хохловку
В Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» 1 апреля откроется выставка народного искусства, но не русского или коми-пермяцкого, а китайского: в Пермь едет коллекция копий шаньдунских народных деревянных лубочных картин «няньхуа» из коллекции музея Циндао.
Наталья Сабаш, методист Пермского краеведческого музея, куратор выставки:
— Покажем китайские народные картинки, очень схожие по технике с русским лубком, и расскажем про них. Создание выставки, связанной с культурой Китая, — не новая тема для музея. В фондах музея хранится фотонегатив на стекле, на котором запечатлели выставку китайских предметов, которая прошла ещё в 1920 году. Фонды музея богаты предметами китайской культуры, быта и искусства.
Кроме декоративной функции, «няньхуа» несут и другой функционал: они являются благопожеланиями.
Циндао — город-побратим Перми с 2011 года. Пермский краеведческий музей и Циндао связывает и более давняя история: в экспозиции Музея пермских древностей представлен научный макет цинтаозавра, буквально — «ящера из Циндао», привезённый в Пермь из Китая.
Выставка «Народные обычаи Ци и Лу» (0 +) будет демонстрироваться в «Хохловке» до начала июня.
