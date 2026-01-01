На подготовки автомобиля к весне пермяки потратят около 22 тысяч рублей Среди самых востребованных товаров — моторные масла и технические жидкости для машины Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано Kandinsky

Жители Перми в среднем расходуют 22 тыс. руб. на подготовку своих автомобилей к весеннему сезону. Такие данные следуют из исследования, проведённого аналитиками «Авито Товаров» и «Авито Рекламы». Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

Опрос показал, что 57% пермских автомобилистов в первую очередь меняют зимние шины на летние. На втором месте по популярности — проверка тормозной системы (46%), а на третьем — замена технических жидкостей, таких как масло и антифриз (43%). Также водители уделяют внимание аккумулятору (34%), системе кондиционирования и вентиляции (24%) и подвеске (19%).

Большинство пермяков (42%) предпочитают обслуживать свои автомобили в частных автосервисах. Еще 27% обращаются к знакомым мастерам, а 14% доверяют эту работу официальным дилерам. Сетевые автосервисы выбирают 12% опрошенных, а 5% автовладельцев обслуживают свои машины самостоятельно.

Среди автотоваров, приобретаемых к весне, лидируют моторное масло и другие технические жидкости (56%). Летние шины покупают 36% водителей, автохимию и средства для мойки — 35%. Также в топ покупок входят щетки стеклоочистителя (29%) и товары для ухода за салоном, включая пылесосы и чехлы (27%).

По данным исследования, чаще всего к весне автовладельцы приобретают технические жидкости. Лидером по продажам в начале этого года на Авито стало моторное масло — на него приходится 38% от всех продаж в категории масел и автохимии.

Большинство пермяков (59%) хотели бы уложиться в бюджет до 20 тыс. руб. на весеннюю подготовку авто. Тем не менее, средняя сумма расходов составляет 22 тыс. руб. На более крупные траты (от 20 до 50 тыс. руб.) ориентируются около четверти опрошенных.

Важную роль в принятии решений о покупке автотоваров играет онлайн-реклама: 75% жителей Перми признались, что она влияет на их выбор, причем для 14% это один из основных факторов. Наибольшее внимание водители уделяют рекламе на сайтах с объявлениями и площадках электронной коммерции, в частности на Авито (21%), а также на телевидении (21%) и в социальных сетях (20%).

