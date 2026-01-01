В Театральном саду Перми снесут аварийные деревья Компенсационные посадки должны быть выполнены в весенне-осенний период Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми снесут старовозрастные аварийные деревья, расположенные в Театральном саду и сквере у Свято-Троицкого кафедрального собора. Об этом сообщает Управление по экологии и природопользованию администрации города.

В ходе комиссионного обследования зелёных насаждений на данных территориях были выявлены четыре дерева, имеющие пятую и шестую категории состояния, то есть со структурными изъянами, способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба людям или их имуществу.

«В связи с неудовлетворительным состоянием деревьев, а также с целью сохранения эстетической привлекательности территории будут проведены работы по их замене в соответствии с Правилами благоустройства территории Перми. Работы проведутся в строгом соответствии с Правилами», — отметили в ведомстве.

Взамен снесённых деревьев будут посажены новые в не меньшем количестве. Работы по компенсационным посадкам ценных пород должны быть выполнены в весенне-осенний период 2026 года на месте сноса зелёных насаждений либо на близлежащей территории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.