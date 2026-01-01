«Т Плюс» ремонтирует тепломагистраль на улице Свободы в Березниках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Березниковские тепловые сети сегодня, 11 марта, проводят ремонтные работы на участке тепловой сети по улице Свободы в районе пересечения улиц Свободы и Сарычева. Здесь требуется отремонтировать тепломагистраль диаметром 500 мм. Завершить все мероприятия планируется до 23:00.

На время работ ограничено теплоснабжение в жилые дома по ул. Свободы, 25, 31, 33, 50, ул. Ленина, 22, ул. Короленко, 4, 6, 8, ул. Панфилова, 33, ул. Коммунистическая, 2, 6, 8, 10, ул. Челюскинцев, 10, 14, ул. К. Маркса, 43.

До окончания ремонта может наблюдать парение из тепловых камер на ул. Свободы. Напоминаем о необходимости соблюдать повышенную осторожность вблизи места проведения работ. Это в равной степени относится и к автомобилистам, и к пешеходам. В ПАО «Т Плюс» просят горожан с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

