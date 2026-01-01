В Прикамье завершается регистрация на конкурс социальных проектов для НКО Документы принимаются до 18 марта Поделиться Твитнуть

Приём заявок на конкурс проектов для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) на получение грантов от губернатора Пермского края завершается через неделю. Документы можно подать до 20:00 18 марта 2026 года в электронном формате через личный кабинет на официальном сайте организатора конкурса.

Финансирование конкурса составляет 84,7 млн руб. Из этой суммы 40,1 млн руб. — средства из краевого бюджета, остальные 44,6 млн руб. поступят из федерального бюджета в рамках софинансирования Фонда президентских грантов. Максимальная сумма, которую может получить один проект, достигает 3 млн руб.

В процессе заявочной кампании проведено более 100 индивидуальных консультаций по подготовке проектной документации, а также три обучающих вебинара. Выездные мероприятия по социальному проектированию состоялись в 14 муниципалитетах: Губахе, Верещагино, Чернушке, Кудымкаре, Березниках, Усолье, Добрянке, Кунгуре, Лысьве, Чусовом, Краснокамске, Чайковском, Соликамске и Орле. Также прошли тематические встречи с участием омбудсмена Пермского края и представителей ТОС, ветеранских организаций и НКО в сфере поддержки людей с инвалидностью.

Сергей Воробьев, директор Фонда грантов губернатора Пермского края, отметил, что некоммерческий сектор Пермского края представлен активными участниками общественных изменений.

Итоги конкурса подведут не позднее 15 мая 2026 года. Реализация проектов-победителей начнётся с 15 июня. Все документы и методические материалы доступны на сайте Фонда грантов губернатора Пермского края. Консультации можно получить по электронной почте: fondgrant59@yandex.ru.

