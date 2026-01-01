В Перми 11 марта образовательные учреждения получают сообщения о минировании Анонимки приходят уже несколько дней Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

На электронные почты образовательных учреждений Перми поступают угрозы о минировании, сообщили в региональном министерстве безопасности, как передаёт perm.aif.ru.

11 марта днём в местном институте железнодорожного транспорта проводилась эвакуация студентов и преподавателей из-за угрозы минирования здания. Днём ранее специалисты экстренных служб по такому же сигналу уже проверяли здание и не нашли опасных предметов.

В ведомстве рассказали, что оперативные службы сейчас работают на месте и проверяют информацию о минировании. Жителей Перми просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«За ложные сообщения о минировании, сделанные из хулиганских побуждений, предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ст. 207 УК РФ, максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы», — предупредили в минтербезе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.