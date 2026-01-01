Горожан просят выбрать элементы благоустройства мест отдыха у воды в Перми Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Жители Перми могут повлиять на выбор элементов благоустройства и озеленения организованных мест отдыха у воды. Голосование завершится 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожане могут поделиться своими пожеланиями относительно услуг проката водного инвентаря и проведения культурных мероприятий. Также они могут выбрать, какие зелёные насаждения они хотели бы видеть в этих местах.

Принять участие можно через портал «Госуслуги» по специальной ссылке или на сайте администрации Перми, используя баннер «Мой выбор, моё будущее».

Опрос мнений жителей является частью разработки общественных пространств.

