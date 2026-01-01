В Пермском крае жена осуждённого пыталась пронести в колонию спирт Поделиться Твитнуть

Сотрудники оперативно-режимных служб туберкулезной больницы №17 системы ГУФСИН по Пермскому краю пресекли попытку доставки запрещенных предметов.

При досмотре посылки, предназначенной для осужденного А. 1987 г.р. от его супруги А. 1985 г.р., в четырёх флаконах средства для защиты от насекомых была обнаружена прозрачная жидкость с характерным спиртовым запахом. Измерение спиртометром показало, что содержание спирта в жидкости составляет 55%.

Лечебное учреждение находится в п. Нижнее Мошево Соликамского городского округа.

По данному факту проводится проверка.

Как отметили в пресс-службе ГУФСИН, сотрудники уголовно-исполнительной системы в Пермском крае продолжают эффективно бороться с попытками доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения. Они тщательно проверяют каждую посылку, чтобы предотвратить незаконное проникновение запрещенных вещей на режимную территорию. При этом родственники осужденных изобретают всё более сложные способы спрятать запрещенные предметы в посылках.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.