Отказы по розничным кредитам в Прикамье достигли 81,5% Рост за год составил 4,2% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2026 года в Пермском крае доля отказов по розничным кредитам, включая потребительские займы, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку, достигла 81,5%. Этот показатель на 4,2 % выше, чем в феврале 2025 года, когда он составлял 77,3%.

По всей России уровень отказов по розничным кредитам также увеличился и составил 81,8%, что на 4,7% больше, чем в феврале предыдущего года.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству заявок, самые высокие доли отказов зафиксированы в Кемеровской (83,9%), Новосибирской (83,8%), Омской (83,6%) областях, а также в Краснодарском крае (83,4%) и Оренбургской области (83,4%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что в конце 2025 – начале 2026 годов одобрение банками заявок на розничные кредиты остаётся крайне низким – менее 20%. Банки, сталкиваясь с серьёзными ограничениями по кредитованию людей с высокой долговой нагрузкой, остаются осторожными и не стремятся увеличивать свои риски. При этом снижение ключевой ставки до текущего уровня пока не привело к возвращению на рынок большинства заёмщиков с хорошим кредитным качеством. В то же время усиливается конкуренция между банками за клиентов с высоким уровнем кредитоспособности, чей Персональный кредитный рейтинг превышает 750 баллов. Доля отказов по заявкам таких заёмщиков составляет 52%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.