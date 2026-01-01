Пермские учёные установят камеры для наблюдения за филинами
Орнитологов беспокоит снижение количества этих птиц
Учёные Пермского госуниверситета разработают искусственные гнездовья для филинов в Прикамье. Проект орнитологов ПГНИУ совместно с Пермским отделением Союза охраны птиц России выиграл конкурс экологических и природоохранных инициатив Президентского фонда природы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
За последние годы в Пермском крае значительно уменьшилось количество пар гнездящихся филинов. Чтобы понять причины и оценить размах этого явления, учёные проведут исследование численности и распространения птиц в регионе. Для этого они установят искусственные ниши с фотоловушками и камерами видеонаблюдения.
Работа начнётся в марте 2026 года и продлится до августа 2027-го.
