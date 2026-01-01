В Пермском крае создан оргкомитет по подготовке к юбилею Березников Город отметит 100-летие в 2032 году Поделиться Твитнуть

В Пермском крае создан организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня образования Березников, которое город будет отмечать в 2032 году. Коллегиальный орган сформирован для взаимодействия органов власти и представителей бизнеса, участвующих в организации мероприятий.

Как стало известно «Новому компаньону», комитет будет разрабатывать предложения и подходы к организации процесса подготовки юбилея, взаимодействовать с общественностью, организациями и СМИ. А также оперативно рассматривать связанные с юбилеем вопросы, в том числе с привлечением экспертов из числа деятелей культуры, науки и предпринимателей.

Председателем оргкомитета стал губернатор Дмитрий Махонин, его заместителями: вице-премьер регионального правительства по вопросам образования и культуры Дмитрий Самойлов, глава Березников Алексей Казаченко и замглавы администрации города Михаил Шинкарёв. В состав вошли первый зампред краевого правительства Ольга Антипина, зампред Андрей Алякринский, глава минприроды Прикамья Дмитрий Беланович, министр культуры Алла Платонова, министр по туризму Сергей Хорошутин, глава минпромторга Алексей Чибисов.

Также в состав включены замдиректора по взаимодействию с органами власти «Уралкалия» Эдуард Аветисян, исполнительный директор «Ависма» Владимир Бабин, почётный гражданин Березников Сергей Дьяков, депутаты краевого заксобрания Евгений Зыбин и Андрей Силаев, депутат Госдумы Ирина Ивенских, гендиректор «Верхнекамской калийной компании» Александр Пупов, глава общественной организации ветеранов войны в Березниках Людмила Романенкова, председатель Березниковской гордумы Алексей Рюмкин, исполнительный директор «Азот» Сергей Силивоник, гендиректор «Еврохима» Дмитрий Токарев, исполнительный директор «Березниковского содового завода» Наиль Шамсутдинов и главный редактор газеты «Два берега Камы» Ольга Юшкова.

