В России предложили увеличить взносы по ОМС для курильщиков и полных

Евгений Уфимцев, глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС), выступил с предложением повысить взносы по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) для россиян, которые не следят за своим питанием или курят. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Уфимцев считает, что государство может использовать систему страховых взносов для поощрения граждан к ведению здорового образа жизни.

По его словам, если человек набирает вес или курит, его взносы на ОМС должны быть увеличены в два или три раза. «Всё регулируется деньгами», — отметил глава ВСС, добавив, что для реализации этой идеи необходимо усилить роль страховых компаний в системе здравоохранения.

