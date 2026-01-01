В Прикамье списали кредиты участникам СВО почти на миллиард рублей Льготу получили более 6,5 тысячи жителей региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Более 6,5 тыс. жителей Пермского края, участвующих в специальной военной операции, получили освобождение от кредитных задолженностей на общую сумму 968 млн руб. В результате судебных решений прекращены порядка 22 тыс. исполнительных производств. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

По закону граждане, проходящие военную службу по контракту продолжительностью более года начиная с 1 декабря 2024 года, могут претендовать на полное списание задолженности по кредитам и ипотеке, если суд признает обязательства неисполненными. Максимально возможная сумма списанного кредита — 10 млн руб.

Участники СВО и их супруги могут подать заявление о прекращении исполнительного производства несколькими способами:

— лично обратившись в территориальные подразделения судебных приставов;

— онлайн через портал госуслуг или сайт ФССП.

Заявители обязаны представить подтверждающие документы, включая сведения о военном контракте и факте участия в боевых действиях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.