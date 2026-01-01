Жителя Прикамья осудили за оскорбления в банковском приложении Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Житель Чернушинского округа Пермского края нашёл нестандартный способ коммуникации с недругом, используя банковское приложение одного из маркетплейсов. Мужчина перевёл 10 руб. своему оппоненту, сопроводив перевод грубыми и нецензурными оскорблениями в комментариях. После прочтения сообщения у пострадавшего поднялось давление, что негативно сказалось на его самочувствии и работоспособности, и он обратился в полицию, а потом подал гражданский иск о компенсации морального вреда.

Вина нарушителя в унижении чести и достоинства была подтверждена решением мирового суда. Нравственные страдания от унижений в текстовых сообщениях были оценены в 30 тыс. руб.

Отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю возбудило исполнительное производство в отношении нарушителя. Для обеспечения исполнения решения суда был наложен арест на его банковские счета. Однако эти меры не убедили нарушителя выплатить моральный ущерб в установленный срок. В результате с гражданина был взыскан исполнительский сбор, а также наложено взыскание на его доходы и денежные средства на расчётных счетах. Эти меры позволили восстановить права взыскателя на компенсацию.

В настоящее время исполнительное производство завершено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

