За 10 марта в Пермском крае потушили девять пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За вторник, 10 марта, в Пермском крае потушили 9 пожаров. Четыре из них произошли в Березниках, один — в Перми, по одному — в Красновишерске, Горнозаводске и Чайковском, а также в Пермском муниципальном районе. В результате происшествий погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых пожаров 182 группы, в которых было 420 человек, обошли 1698 домов. Они рассказали местным жителям о правилах пожарной безопасности и раздали 2172 памятки.

В МЧС напомнили о важности соблюдения мер предосторожности при использовании печей и электрических приборов.

