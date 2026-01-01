В Прикамье осудили двух женщин за мошенничество в сфере риелторских услуг Виновные должны выплатить пострадавшим более 7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Березниках суд вынес приговор по делу о хищении денег у граждан под видом риелторских услуг. Обе женщины признаны виновными в мошенничестве по ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Суд приговорил одну из подсудимых к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима, но отсрочил наказание до тех пор, пока её дети не достигнут 14 лет. Второй фигурантке назначили 3 года условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 7 млн руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

