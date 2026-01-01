Китайская компания Befortune Trading стала владельцем пермского велозавода
Годовой объём производства ранее оценивался в 3 млн велосипедов
Гонконгская компания Befortune Trading приобрела контрольный пакет акций пермского ООО «Спэйс», которое владеет брендом велосипедов Forward. Как стало известно из публикации издания «Коммерсантъ», теперь Befortune Trading владеет 67% долей в компании. Ранее эти акции контролировал Максим Флигель, который отметил, что сделка была проведена в рамках стратегии развития предприятия, не раскрыв деталей соглашения.
Единственным акционером Befortune Trading является Лян Цзяньсюн, согласно данным гонконгского корпоративного реестра. В 2014 году он стал владельцем 33% акций «Спэйс» и также контролирует группу Trinity, производящую велосипеды под брендом Trinx.
Завод Forward, один из крупнейших производителей велосипедов в России, работает на рынке более двух десятилетий. Производственные мощности компании расположены в Пермском крае и занимают территорию в 7 га. Годовой объём производства ранее оценивался в 3 млн велосипедов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.