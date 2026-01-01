Китайская компания Befortune Trading стала владельцем пермского велозавода Годовой объём производства ранее оценивался в 3 млн велосипедов Поделиться Твитнуть

Гонконгская компания Befortune Trading приобрела контрольный пакет акций пермского ООО «Спэйс», которое владеет брендом велосипедов Forward. Как стало известно из публикации издания «Коммерсантъ», теперь Befortune Trading владеет 67% долей в компании. Ранее эти акции контролировал Максим Флигель, который отметил, что сделка была проведена в рамках стратегии развития предприятия, не раскрыв деталей соглашения.

Единственным акционером Befortune Trading является Лян Цзяньсюн, согласно данным гонконгского корпоративного реестра. В 2014 году он стал владельцем 33% акций «Спэйс» и также контролирует группу Trinity, производящую велосипеды под брендом Trinx.

Завод Forward, один из крупнейших производителей велосипедов в России, работает на рынке более двух десятилетий. Производственные мощности компании расположены в Пермском крае и занимают территорию в 7 га. Годовой объём производства ранее оценивался в 3 млн велосипедов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.