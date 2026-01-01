Полицейские Перми привлекли к ответственности родителей троих зацеперов Дети катались на товарняках Поделиться Твитнуть

Пермский линейный отдел МВД России на транспорте составил административные протоколы на родителей троих подростков, которые были задержаны за зацепинг. Мальчики, двоим из которых 12 лет, а третьему – 14, зацепились за вагоны грузовых поездов и передвигались на них.

Информация о происшествии поступила от сотрудников РЖД в дежурную часть Пермского линейного отдела в минувшие выходные. Они заметили группу подростков на остановочном пункте Промучасток, который находится в четырёх остановках от станции Пермь II.

По словам работников железной дороги, пока грузовой поезд стоял, на его хвостовые вагоны влезли дети. Дождавшись отправления состава, они поехали в западном направлении. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили мальчиков, прячущихся за сугробами. Оказалось, что к моменту задержания друзья уже дважды прокатились на грузовых поездах до станции Курья, спрыгнули с поезда и вернулись обратно до Промучастка пешком.

Подростков доставили в линейный отдел, а их родителей оповестили о произошедшем. Выяснилось, что один из мальчиков живет в Краснокамске, а остальные – в Перми. До этого они не привлекались к ответственности и воспитываются в благополучных семьях. Их матери работают в школе, детском саду и на предприятии.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели с подростками и их родителями профилактическую беседу, объяснив опасность игр на железной дороге и возможные последствия зацепинга. Информацию о происшествии передали в территориальные органы внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних и образовательные учреждения, где учатся задержанные.

