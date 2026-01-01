Полицейские Перми привлекли к ответственности родителей троих зацеперов

Дети катались на товарняках

Поделиться
железная дорога, товарный состав

Фото: svzd.rzd.ru

Пермский линейный отдел МВД России на транспорте составил административные протоколы на родителей троих подростков, которые были задержаны за зацепинг. Мальчики, двоим из которых 12 лет, а третьему – 14, зацепились за вагоны грузовых поездов и передвигались на них.

Информация о происшествии поступила от сотрудников РЖД в дежурную часть Пермского линейного отдела в минувшие выходные. Они заметили группу подростков на остановочном пункте Промучасток, который находится в четырёх остановках от станции Пермь II.

По словам работников железной дороги, пока грузовой поезд стоял, на его хвостовые вагоны влезли дети. Дождавшись отправления состава, они поехали в западном направлении. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили мальчиков, прячущихся за сугробами. Оказалось, что к моменту задержания друзья уже дважды прокатились на грузовых поездах до станции Курья, спрыгнули с поезда и вернулись обратно до Промучастка пешком.

Подростков доставили в линейный отдел, а их родителей оповестили о произошедшем. Выяснилось, что один из мальчиков живет в Краснокамске, а остальные – в Перми. До этого они не привлекались к ответственности и воспитываются в благополучных семьях. Их матери работают в школе, детском саду и на предприятии.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели с подростками и их родителями профилактическую беседу, объяснив опасность игр на железной дороге и возможные последствия зацепинга. Информацию о происшествии передали в территориальные органы внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних и образовательные учреждения, где учатся задержанные.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться