В Прикамье простятся с погибшим на СВО Николаем Якимовым Он заключил контракт в декабре 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Гайнского округа

Во время выполнения боевых задач в ходе российской спецоперации на Украине погиб житель п. Чуртан Гайнского округа Николай Якимов. Об этом сообщили в местной администрации.

Николай Якимов родился 14 августа 1969 года. Он заключил контракт на военную службу в декабре 2025 года и служил стрелком мотострелкового отделения. Мужчина погиб 27 декабря, выполняя боевое задание.

Глава округа Елизавета Шалгинских и местная администрация выразили глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с военнослужащим пройдёт 12 марта в здании клуба п. Чуртан. Прощальная панихида начнётся в 13:30.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.