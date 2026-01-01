Пятнистым гиенам в зоопарке Перми выбрали имена Пермяки предлагали более 200 вариантов Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Конго, Сахара, Саванна и Матанго — такими именами зоологи наградили пятнистых гиен, проживающих в Пермском зоопарке.

«Мы получили более 200 предложений по их кличкам, и специалисты выбрали те, что ассоциируются с их родиной — Африкой. Благодарим всех за участие в жизни новых обитателей зоопарка! Благодаря заботе сотрудников, гиены чувствуют себя прекрасно и всегда рады посетителям», — сообщили в учреждении.

Ранее в зоопарке сообщали, что его коллекция впервые пополнилась гиеновидными собаками. Три самца и две самки уже прошли карантин и обживают вольеры тематической зоны «Африканская саванна». Гиеновидная собака (Lycaon pictus) — хищник из семейства псовых и единственный представитель рода Lycaon. Название Lycaon происходит от греческого слова «волк», а pictus с латинского переводится как «расписной». К гиенам этот вид не относится. Гиеновидная собака занесена в Красную книгу МСОП как малочисленный вид, находящийся под угрозой исчезновения.

