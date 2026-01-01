За неделю в ДТП в Перми пострадали 11 человек Травмы получили трое детей Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

С 2 по 8 марта 2026 года в краевом центре произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих инцидентов 11 человек получили травмы, среди которых были трое несовершеннолетних.

Всего сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1637 правонарушений. Так, были выявлены 39 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, у 41 водителя не оказалось прав.

Шесть нарушений связаны с выездом на встречную полосу, 136 случаев касались непредоставления преимущества пешеходам, 137 нарушений ПДД было совершено пешеходами.

Зафиксировано 43 случая нарушения правил перевозки детей.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям и гостям города строго соблюдать Правила дорожного движения, заботиться о собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

