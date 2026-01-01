Зима в Пермском крае оказалась холоднее нормы Самой морозной была ночь на 25 декабря Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В ГИС-центре ПГНИУ подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Пермском крае. Она оказалась разнообразной по температурным показателям: средняя температура воздуха в северных районах составила -17,7°C, а на юге -10,5°C. В Перми этот показатель составил -12,3°C.

Для южных и юго-западных районов края температура соответствовала климатической норме, в то время как на севере она была холоднее на 2°C и более. В Перми зима оказалась холоднее на 0,7°C.

При этом в Перми зима была теплее, чем в предыдущий холодный сезон 2023/24, на 0,3°C, а в Чердыни холоднее на 1,4°C.

На севере края все три месяца температура была ниже нормы: в декабре на 1°C, в январе на 3°C, а в феврале на 2°C. На юге края декабрь был тёплым, январь — чуть холоднее нормы, а февраль оказался близким к норме.

Абсолютный минимум температуры за зиму в Пермском крае составил -43,1°C и был зафиксирован в Вае в ночь на 25 декабря. Абсолютный максимум +2,7°C отмечен в Осе, Чайковском и Перми 1 декабря.

В Перми минимум температуры за зиму составил -35,6°C, что является самым низким показателем с 9 января 2017 года. За зиму в Перми было зафиксировано 4 дня с минимальной температурой -30°C и ниже (в 2023-2024 годах таких дней было 7). Дней с температурой -25°C и ниже было 9 (в 2023-2024 годах — 18). Дней с оттепелью было 6, из которых 5 пришлось на самый тёплый период 1-6 декабря. На большей части края оттепели не наблюдались с 6 декабря по 10 марта включительно.





