В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность» Жителей просят не паниковать

Утром 11 марта в на территории Пермского края объявлен режим «Беспилотная опасность» в связи с угрозой атаки украинских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе минтербеза региона.

«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности», — отметили в ведомстве.

Всех жителей Прикамья призвали быть внимательными и не поддаваться панике, а в случае обнаружения БПЛА вызвать экстренные службы по телефону 112.

Отметим, в соседней Удмуртии сегодня утром был объявлен сигнал «Опасное небо» в связи с угрозой атаки БПЛА в северных районах республики. Глава региона Александр Бречалов призвал всех жителей не паниковать, не пытаться сбить дрон и подбирать его обломки, а также ни в коем случае не снимать БПЛА.

