В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность»
Жителей просят не паниковать
Утром 11 марта в на территории Пермского края объявлен режим «Беспилотная опасность» в связи с угрозой атаки украинских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе минтербеза региона.
«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности», — отметили в ведомстве.
Всех жителей Прикамья призвали быть внимательными и не поддаваться панике, а в случае обнаружения БПЛА вызвать экстренные службы по телефону 112.
Отметим, в соседней Удмуртии сегодня утром был объявлен сигнал «Опасное небо» в связи с угрозой атаки БПЛА в северных районах республики. Глава региона Александр Бречалов призвал всех жителей не паниковать, не пытаться сбить дрон и подбирать его обломки, а также ни в коем случае не снимать БПЛА.
