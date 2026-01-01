В конце марта в Перми закроется магазин Лысьвенской носочной фабрики Он был единственным в городе Поделиться Твитнуть

В столице Прикамья 24 марта закроется единственный магазин Лысьвенской носочной фабрики «НиК», который находится на ул. Мира, 90. В официальном аккаунте предприятия представители «НиК» сообщили о том, что «приняли это решение после долгих размышлений».

«После закрытия магазина в Перми мы будем продолжать работать через ВКонтакте, наш сайт и магазин в Лысьве», — говорится в соцсетях фабрики.

Лысьвенская носочная фабрика «НиК» работает на рынке с 1999 года. В Перми — с 2023 года.

