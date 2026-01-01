Пермяк отсудил у автосалона более 180 тысяч рублей за навязанные услуги Мужчина купил автомобиль в кредит Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск местного жителя, потребовавшего возмещения средств за дополнительный сервис, который был ему навязан в процессе оформления автокредита. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

В апреле 2025 года пермяк купил транспортное средство в кредит. Параллельно с оформлением автомобиля сотрудники автосалона заключили с ним договор на предоставление комплексной услуги под названием ADVISOR CERTIFICATE стоимостью 100 тыс. руб. Как впоследствии выяснилось в ходе судебного заседания, эта услуга предполагала оказание юридических консультаций и предоставление доступа к сервису ADVISOR CONNECT. Однако, поскольку услуга была оплачена за счет кредитных средств, истец посчитал её навязанной.

В ходе разбирательства суд установил, что покупатель не обращался к ответчикам за предоставлением каких-либо услуг. Деньги были переведены на счета ООО «ДЖИ ТИ ТРЕЙД» и ООО «Технологии информационной поддержки» (ООО «ТИП»). Осознав, что дополнительный сервис ему не требуется, мужчина направил в адрес компаний заявления об отказе от договора с просьбой вернуть уплаченные деньги. Поскольку его требование не было удовлетворено в досудебном порядке, он обратился в суд.

Истец настаивал на взыскании с ответчиков общей суммы уплаченного платежа, компенсации морального вреда, процентов и возмещения судебных расходов. Рассмотрев все детали дела, Ленинский районный суд встал на сторону потребителя. Согласно решению суда, ООО «ДЖИ ТИ ТРЕЙД» и ООО «Технологии информационной поддержки» солидарно обязаны выплатить 183 тыс. руб. Кроме того, с ответчиков будет взыскана государственная пошлина в местный бюджет.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

