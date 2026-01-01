В прошлом году пермяки наложили в два раза больше запретов на сделки с недвижимостью Количество обращений в Росреестр составило более 56 тысяч Поделиться Твитнуть

В 2025 году жители Пермского края активно воспользовались возможностью обезопасить своё имущество путём подачи заявлений о запрете любых регистрационных действий с объектами недвижимости без их личного участия. Согласно данным управления Росреестра по региону, было зарегистрировано 56 096 заявлений, что почти в два раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Этот инструмент защиты представляет собой внесение специальной отметки в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), запрещающей любые изменения статуса собственности без непосредственного обращения самого владельца либо его официального представителя. Процедура бесплатна и доступна любому собственнику недвижимого имущества.

Заявления принимаются через многофункциональные центры (МФЦ) и онлайн - через портал госуслуг в разделе, посвящённом документам и объектам недвижимости.

По словам заместителя главы регионального подразделения Росреестра Светланы Ильиных, ограничение распространяется отдельно на каждый объект, принадлежащий одному владельцу. То есть если владелец имеет несколько квартир или домов, соответствующие заявления нужно подавать индивидуально на каждую единицу недвижимости.

Процедура внесения ограничений занимает около пяти рабочих дней, после чего уведомление приходит заявителю через его личный кабинет на сайте госуслуг. После введения подобного ограничения никакие документы, представленные без прямого подтверждения собственника, приниматься к рассмотрению не будут.

Однако существует ряд исключительных случаев, когда такая отметка не является препятствием для изменений. В частности, это решения судов, требования судебных приставов-исполнителей и другие ситуации, предусмотренные законом.

В ведомстве подчеркнули, что государственная регистрация прав на объекты недвижимости в Росреестре позволяет владельцам контролировать сохранность своих имущественных прав и своевременно узнавать обо всех происходящих изменениях.

