В Прикамье гендиректора компании из Карагая осудили за сокрытие более 54 млн налогов Суд приговорил его к крупному штрафу

фото: Пермский краевой суд

Карагайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора организации. Его признали виновным по статье УК о сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимый, занимающий должность генерального директора строительной дорожной компании, с августа 2024 года по февраль 2025 года накопил налоговые обязательства на более 54 млн руб. Несмотря на наличие средств для частичного погашения долга, он сознательно направил 29,4 млн руб. из средств организации на другие нужды, что привело к ущербу для государства.

Учитывая аргументы стороны обвинения, суд приговорил виновного к выплате штрафа. Решение суда пока не вступило в силу.

