В Прикамье установят 51 новый детектор слежения за транспортом Работы оценили в 161 млн рублей

Константин Долгановский

В Прикамье расширят зону покрытия детекторов транспорта, предназначенных для учёта интенсивности транспортных потоков. В целом запланирован монтаж 51 устройства, большая часть из которых будет размещена на территории краевого центра.

Детекторы будут интегрированы в автоматизированную информационную систему мониторинга транспортных потоков. Система предназначена для автоматизированного поиска и принятия максимально эффективных сценариев управления транспортной системой Пермской городской агломерации, чтобы обеспечить заданную мобильность населения, улучшить показатели использования дорожной сети, повысить безопасность процесса и комфорт для водителей и пассажиров.

Устройства фиксируют каждое проезжающее транспортное средство в зоне контроля, определяют скорость и государственный регистрационный знак, определяют пешеходов. Трансляция видеопотоков — от одного до четырёх в зависимости от места установки — передаётся в систему видеонаблюдения в режиме реального времени.

Фиксация проездов и разъездов ведётся в зависимости от места установки в количестве от одного до четырёх направлений. По отдельным адресам детекторы, фиксирующие разъезды на перекрёстках, должны обеспечивать также время задержки, среднюю скорость и скорость по типам транспортных средств, плотность движения и прочее с возможностью последующего развития функционала по мониторингу ДТП с помощью дооснащения программного обеспечения без замены аппаратов.

В список адресов вошли участки на улицах Магистральной и Липатова, Фрунзе и Верхоянской, Рязанской и Шахтёрской, Лодыгина и Солдатова, Промышленной и Верхнемуллинской, Петропавловской и Плеханова, Уральской, Сибирской, Советской, Боровой, Папанинцев и др. В список вошли и такие участки, как ш. Космонавтов — выезд из д. Крохово, ш. Космонавтов — Гляденовский пер., Нестюковский тракт — отворот на д. Устиново, автодорога Пермь—Ильинский — отворот на Заостровку, автодорога Барда—Чернушка — отворот на Уинское.

Стоимость работ оценили в 161,4 млн руб. Исполнителя определят 30 марта. Контракт будет заключён с Центром безопасности дорожного движения Пермского края. Работы необходимо завершить до 5 февраля 2027 года. Ранее власти планировали найти подрядчика для выполнения работ летом 2025 года, однако закупка была отменена.

