«Уралхим» наградил лучшего школьника-химика Пермского края

Фото: Дарья Абатурова / филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — образование и наука» филиал «ПМУ» наградил премиями по 100 000 рублей победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии — ученика 11 класса пермского Лицея № 2 Тимофея Пьянкова и его учителя химии Анастасию Кощееву.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Качественное преподавание химии в школах — это залог успешного развития промышленности Пермского края. «Уралхим» ежегодно вручает премии за победу в региональном этапе профильной олимпиады не только ученикам, но и учителям, чтобы стимулировать рост уровня обучения этой науке и обратить внимание школьников на перспективное направление развития их способностей.

В этом году одиннадцатиклассник пермского Лицея № 2 Тимофей Пьянков набрал самую большую сумму баллов среди участников из 10-х и 11-х классов школ региона, став единственным победителем. Оценка оказалась на 22,5 балла выше, чем у ближайшего соперника. Тимофей успешно решил самые сложные предложенные задания, в упорной борьбе опередив сильнейших учеников лицеев и школ Перми, Чайковского, Березников, Чусового, Соликамска.

Серьезно интересоваться химией Тимофей начал в 8 классе гимназии им. Алексея Кирьянова в г. Чайковский, когда успешно выступил на муниципальном этапе олимпиады по предмету. После перехода в 10 класс Лицея № 2 он был вдохновлен химией элементов и даже посвятил ей индивидуальный проект — канал в социальной сети по разбору олимпиадных заданий. Успех Тимофея — это во многом заслуга его преподавателя по химии Анастасии Кощеевой. Именно она поддержала Тимофея в планах принять участие в олимпиаде и помогла подготовиться.

Анастасия Кощеева, учитель химии МАОУ «Лицей № 2 г. Перми»:

Замечательно, что «Уралхим» высоко оценивает и отмечает премиями достижения учащихся и труд их учителей химии. Такой подход мотивирует педагогов к повышению уровня преподавания предмета и внедрению современных образовательных методик. Результат закономерный — это рост интереса школьников к изучению химии и получению профессии по этому профилю.

